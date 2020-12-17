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В Киеве за сутки еще 1,5 тыс. случаев COVID-19: больше всего - в Деснянском районе

Киев • УНН

 • 13358 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве за последние сутки зафиксировано 1512 новых случаев заболевания COVID-19, больше всего случаев - в Деснянском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Киеве за сутки еще 1,5 тыс. случаев COVID-19: больше всего - в Деснянском районе

"Еще 1512 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1662 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 96 672", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что среди заболевших:

  • 866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 36 девочек от 8 месяцев до 17 лет;
  • 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

"Заболели, в частности, 53 медика. В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 876 человек", - указал мэр.

Всего коронавирус преодолели 30 773 жителей Киева, добавил он.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 263, в Днепровском - 253. И в Дарницком районе - 195 случаев", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине уже 931 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 047.

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