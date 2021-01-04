У Києві за добу понад 500 нових випадків COVID-19: найбільше - на Дарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Києві за добу зафіксовано понад 500 нових випадків захворювання на COVID-19, найбільше випадків у Дарницькому районі столиці. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“У Києві за минулу добу — 504 хворих на коронавірус. 14 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1977 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 113 523”, — зазначив він.
Зазначається, що захворіли:
-
- 288 жінок віком від 18 до 88 років
-
- 183 чоловіка віком від 19 до 87 рокiв
-
- 15 дівчаток від 1 до 16 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років.
-
Захворів, зокрема, 31 медик.
За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 120 людей. Усього коронавірус подолали 40 354 жителі столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 192, у Дніпровському — 84 та в Солом‘янському районі — 51 випадок”, — додав Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу — 4 158.
Також нагадаємо, що у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.