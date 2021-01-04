В Киеве за сутки более 500 новых случаев COVID-19: больше всего - на Дарнице

"В Киеве за минувшие сутки - 504 больных коронавирусом. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523", - отметил он.

Отмечается, что заболели:



288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет



183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет



15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.



Заболел, в частности, 31 медик.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 192, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 51 случай", - добавил Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:00 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4158.

Также напомним, что в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.