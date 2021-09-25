У Києві за добу понад 440 нових випадків COVID-19

Цитата

“+446 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 232 495). +5 летальних випадків від вірусу (загалом 5364). +153 подолали коронавірус (загалом 219 904)”, — написав Кличко.

Деталі

З його слів, за добу захворіли:



261 жінка віком від 18 до 87 років



148 чоловіків віком від 18 до 88 років



17 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 16 років



Також він повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірус. А також 124 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (74), Оболонському (65) та в Дніпровському (62)”, — зазначив мер.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,387 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 вересня, — понад 8 тисяч. Госпіталізовано за добу при цьому понад 2 тисячі осіб, що майже на рівні попередньої доби.

Нагадаємо, починаючи з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.



Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що у столиці наразі ще немає показників для віднесення її до “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки.