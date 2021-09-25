В Киеве за сутки более 440 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки более 440 больных коронавирусом. Пять человек скончались. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook, передает УНН.
Цитата
“+446 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 232 495). +5 летальных случаев от вируса (всего 5364). +153 преодолели коронавирус (всего 219 904)”, — написал Кличко.
Детали
По его словам, за сутки заболели:
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- 261 женщина в возрасте от 18 до 87 лет
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- 148 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
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- 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 16 лет
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Также он сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом. А также 124 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (74), Оболонском (65) и в Днепровском (62)”, — отметил мэр.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,387 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 сентября, — более 8 тысяч. Госпитализировано за сутки при этом более 2 тысяч человек, что почти на уровне предыдущих суток.
Напомним, начиная с 23 сентября во всех регионах Украины установлен “желтый” уровень эпидопасности.
Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в столице на данный момент еще нету показателей для отнесения её к “оранжевой” зоне эпидемической опасности.