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В Киеве за сутки более 440 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки более 440 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки более 440 больных коронавирусом. Пять человек скончались. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook, передает УНН.

Цитата

“+446 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 232 495). +5 летальных случаев от вируса (всего 5364). +153 преодолели коронавирус (всего 219 904)”, — написал Кличко.

Детали

По его словам, за сутки заболели:

  • 261 женщина в возрасте от 18 до 87 лет
  • 148 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
  • 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 16 лет

Также он сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом. А также 124 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (74), Оболонском (65) и в Днепровском (62)”, — отметил мэр.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,387 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 сентября, — более 8 тысяч. Госпитализировано за сутки при этом более 2 тысяч человек, что почти на уровне предыдущих суток.

Напомним, начиная с 23 сентября во всех регионах Украины установлен “желтый” уровень эпидопасности.

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в столице на данный момент еще нету показателей для отнесения её к “оранжевой” зоне эпидемической опасности.

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