У Києві за добу підтвердили 156 нових випадків COVID-19, серед них - однорічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За минулу добу у столиці підтвердили 156 нових випадків коронавірусної хвороби, серед яких однорічна дитина. Також коронавірус підтвердили у шести медиків. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Столиця залишається у "жовтій зоні" епідемічної небезпеки. Кількість хворих (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві збільшилася за минулу добу на 156 людей. Сьогодні у столиці 11328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.
Серед тих, хто захворіли:
▪️ 93 жінки (віком від 21 до 79 років);
▪️ 6 дівчат (від 1 року до 17 років);
▪️ 55 чоловіків (від 20 до 80 років);
▪️ 2 хлопчиків (3 і 5 років).
"Захворіли, зокрема, і шестеро медиків. До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 21 людина", - сказав Кличко.
Нагадаємо, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили у Чернівецькій області – 208 та Тернопільській області - 185.