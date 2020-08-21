В Киеве за сутки подтвердили 156 новых случаев COVID-19, среди них - годовалый ребенок

"Столица остается в "желтой зоне" эпидемической опасности. Количество больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 156 человек. Сегодня в столице 11328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Среди заболевших:

▪️ 93 женщины (в возрасте от 21 до 79 лет);

▪️ 6 девушек (от 1 года до 17 лет);

▪️ 55 мужчин (от 20 до 80 лет);

▪️ 2 мальчиков (3 и 5 лет).

"Заболели в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 21 человек", - сказал Кличко.

Напомним, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки обнаружили в Черновицкой области - 208 и Тернопольской области - 185.