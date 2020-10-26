У Києві за добу коронавірус виявили у понад 300 осіб, кількість жертв пандемії зросла до близько 700

"За минулу добу вірус (коронавірус - ред.) виявили у 308 людей. 15 хворих (на COVID-19 - ред.) померли. Загалом коронавірус забрав життя 699 киян. На сьогодні у столиці вже 34 362 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

За його словами, захворіли:

▪️ 168 жінок (віком від 20 до 84 років);

▪️ 131 чоловік (від 18 до 91 року);

▪️ 4 дівчаток (від 9 місяців до 15 років);

▪️ 5 хлопчиків (від 11 до 17 років).

Також захворіли, зокрема, 13 медиків.

"До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 5 людей. Усього коронавірус подолали 11 749 мешканців Києва", - зазначив Кличко.

Кличко наголосив, що найбільше випадків захворювання виявили: в Оболонському районі — 83, у Деснянському — 44 та у Дніпровському районі - 43.

"Сьогодні у столичних лікарнях лікуються 1856 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу - ред.). Із них 31 дитина. 463 пацієнти - у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Іще 178 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Запалення легень у столичних лікарнях лікують 466 хворих", - написав мер.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.