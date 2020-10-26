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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 300 человек, число жертв пандемии возросло до около 700

Киев  •  УНН

 • 13145 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 308 человек, в общем болеют более 34 тысяч. Умерли за последние сутки 15 человек. Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"За прошедшие сутки вирус (коронавирус - ред.) обнаружили у 308 человек. 15 больных (COVID-19 - ред.) умерли. В общем коронавирус унес жизни 699 киевлян. В настоящее время в столице уже 34 362 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, заболели:

▪️ 168 женщин (в возрасте от 20 до 84 лет);
▪️ 131 мужчина (от 18 до 91 года);
▪️ 4 девочек (от 9 месяцев до 15 лет);
▪️ 5 мальчиков (от 11 до 17 лет).

Также заболели, в частности, 13 медиков.

"В больницы столицы попали 42 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева", - отметил Кличко.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили: в Оболонском районе - 83, в Деснянском - 44 и в Днепровском районе - 43.

"Сегодня в столичных больницах лечатся 1856 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.). Из них 31 ребенок. 463 пациента - в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных", - написал мэр.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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