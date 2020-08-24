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У Києві за добу коронавірус виявили у 207 людей, найбільше випадків – у Деснянському районі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус виявили у 207 людей, найбільше випадків зафіксовано у Деснянському районі. Всього у місті 12 023 підтверджених випадки коронавірусного захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.

У Києві за добу коронавірус виявили у 207 людей, найбільше випадків – у Деснянському районі

“Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 207 людей. Серед них 15 дітей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 170 киян”, — пише він.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 12 023 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Так, на COVID-19 за останню добу захворіли: 119 жінок віком від 18 до 85 років;75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв; 7 дівчаток від 1 до 15 років та 8 хлопчиків від 1 року до 11. Захворіли, зокрема, і 7 медиків.

Окрім того, до лікарень столиці потрапили 29 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали минулої доби 60 людей. Усього коронавірус подолали 3826 мешканця Києва.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 39. У Дніпровському — 28. Та в Солом’янському районі — 26 випадків”, — додав мер.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 1 799 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії захворіло 106 757 людей. 

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