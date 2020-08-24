В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 207 человек, больше всего случаев - в Деснянском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 207 человек, больше всего случаев зафиксировано в Деснянском районе. Всего в городе 12 023 подтвержденных случая коронавирусного заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает корреспондент УНН.
"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 207 человек. Среди них 15 детей. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян", - пишет он.
По словам Кличко, сегодня в столице уже 12 023 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Так, на COVID-19 за последние сутки заболели 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет; 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет; 7 девочек от 1 до 15 лет и 8 мальчиков от 1 года до 11. Заболели том числе и 7 медиков.
Кроме того, в больницы столицы попали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели прошедшие сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3826 жителя Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 39. В Днепровском - 28. Но в Соломенском районе - 26 случаев", - добавил мэр.
Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 1799 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 106 757 человек.