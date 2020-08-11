У Києві за добу коронавірус виявили у 123 осіб, загалом - вже понад 9,6 тис. випадків COVID-19

"Ще у 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них — діти. На сьогодні у столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 54 жінки (віком від 19 до 78 років);

▪️ 57 чоловіків (віком від 20 до 79 років);

▪️ 8 дівчаток (від 1 до 17 років);

▪️ 4 хлопчики (від 4 до 16 років).

"Захворіли, зокрема, і 4 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 33 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3247 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 39, у Деснянському – 17 та у Дніпровському районі — 15 випадків", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.