В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 123 человек, в общем - уже более 9,6 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус обнаружили у 123 человек, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе. Всего с начала пандемии в столице на COVID-19 заболело 9687 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за последние сутки, 12 из них - дети. Сегодня в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 54 женщины (в возрасте от 19 до 78 лет);
▪️ 57 мужчин (в возрасте от 20 до 79 лет);
▪️ 8 девочек (от 1 до 17 лет);
▪️ 4 мальчика (от 4 до 16 лет).
"Заболели том числе и 4 медика. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 39, в Деснянском - 17 и в Днепровском районе - 15 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.