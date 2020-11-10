У Києві за добу коронавірус підтвердили у близько 750 осіб

"Коронавірус у Києві минулої доби виявили у 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян. На сьогодні у столиці вже 45 667 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 417 жінок (віком від 19 до 83 років);

▪️ 292 чоловіки (від 21 до 89 рокiв);

▪️ 22 дівчинки (від 1 до 17 років);

▪️ 16 хлопчиків (від 8 місяців до 16 років).

Вказується, що захворів, зокрема, 41 медик. Не зменшується також і кількість госпіталізованих хворих: до лікарень столиці потрапили 74 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 337 людей. Усього коронавірус подолали 17 004 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському районі — 145, у Дніпровському — 103 та у Подільському районі - 82 випадки", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією з поширенням COVID-19, а також регіони з найбільшим добовим приростом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтверджено 10 179 нових випадків COVID-19.