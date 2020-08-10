У Києві за добу COVID-19 виявили у 66 осіб, загалом - вже понад 9,5 тис. випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Києві за останню добу коронавірус виявили у 66 людей, найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському районі. Всього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 9564 особи. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві збільшилась за минулу добу на 66 людей. На сьогодні у столиці вже 9564 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 40 жінок (віком від 19 до 81 року);
▪️ 23 чоловіка (віком від 22 до 78 років);
▪️ 2 дівчинки (2 та 15 років);
▪️ 1 хлопчик (4 роки).
"До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дніпровському районі – 14, в Дарницькому — 10 та 9 випадків у Деснянському районі", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.