В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 66 человек, в общем - уже более 9,5 тыс. случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус обнаружили у 66 человек, больше всего случаев зафиксировано в Днепровском районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 9564 человека. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек. В настоящее время в столице уже 9564 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 40 женщин (в возрасте от 19 до 81 года);
▪️ 23 мужчины (в возрасте от 22 до 78 лет);
▪️ 2 девочки (2 и 15 лет);
▪️ 1 мальчик (4 года).
"В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.