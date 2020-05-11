У Києві за добу 66 нових хворих на COVID-19, з них шість медиків

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, знову збільшилася - ще на 66 людей. Серед них - 6 медиків", - повідомив мер столиці.

На сьогодні в столиці, з його слів, вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Серед нових захворілих 32 жінки віком від 27 до 79 років, 29 чоловіків віком від 28 до 84 років, 2 дівчинки віком 1 і 3 років і 3 хлопчики віком 4, 12, 16 рокiв. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів, відзначив Кличко.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі - 13 людей, Дарницькому - 12, Деснянському - 8 підтверджених випадків", - повідомив міський голова.

"Можна не вірити в небезпеку і розповідати, що це, мовляв, - міфи... Але ситуація, насправді, непроста. Особливо - напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І, якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19, з них 408 летальних.