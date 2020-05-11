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В Киеве за сутки 66 новых больных COVID-19, из них шесть медиков

Киев • УНН

 • 11096 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киеве за сутки подтвердили COVID-19 у еще 66 человек, из них шесть медиков. Всего в столице уже 1871 подтвержденный случай инфицирования кронавирусом. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

В Киеве за сутки 66 новых больных COVID-19, из них шесть медиков

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, снова увеличилось - еще у 66 человек. Среди них - 6 медиков", - сообщил мэр столицы.

На сегодня в столице, по его словам, уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди новых заболевших 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, 2 девочки возрастом 1 и 3 года и 3 мальчика в возрасте 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей, отметил Кличко.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12, Деснянском - 8 подтвержденных случаев", - сообщил городской голова.

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И, если динамика заболевания будет так расти, любые ослабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных.

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