В Киеве за сутки 66 новых больных COVID-19, из них шесть медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киеве за сутки подтвердили COVID-19 у еще 66 человек, из них шесть медиков. Всего в столице уже 1871 подтвержденный случай инфицирования кронавирусом. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, снова увеличилось - еще у 66 человек. Среди них - 6 медиков", - сообщил мэр столицы.
На сегодня в столице, по его словам, уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Среди новых заболевших 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, 2 девочки возрастом 1 и 3 года и 3 мальчика в возрасте 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей, отметил Кличко.
"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12, Деснянском - 8 подтвержденных случаев", - сообщил городской голова.
"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И, если динамика заболевания будет так расти, любые ослабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных.