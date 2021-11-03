У Києві з Північного мосту у Дніпро скинули собаку: тварину врятували та відправили до клініки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві невідомі скинули собаку з північного мосту в Дніпро. Постраждалу тварину госпіталізували. Вихованцеві шукають нового господаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на dtp.kiev.
Деталі
Повідомляється, що собаку виявили місцеві рибалки, які витягли його на берег. Його в терміновому порядку госпіталізували в клініку"Рудий кіт".
Цитата
“Дуже замерз. Найсильніший стрес. Хлопці рибалки евакуюють на берег, терміново госпіталізуємо в клініку Рудий Кіт 1. Пса назвали ДНІПРО", - повідомили вdtp.kiev.
Як повідомляють у спільноті, на даний момент для вихованця підшукують нового відповідального господаря.
Нагадаємо
У Києві чоловік викинув з вікна четвертого поверху свого собаку. Від отриманих травм тварина померла. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
А в Житомирі, з вікна балкона квартири в багатоповерхівці викинули собаку, в результаті чого тварина померла. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Також повідомлялося, що житель Луцького району серед білого дня застрелив двох сусідських собак.