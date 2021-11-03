У Києві з Північного мосту у Дніпро скинули собаку: тварину врятували та відправили до клініки

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Повідомляється, що собаку виявили місцеві рибалки, які витягли його на берег. Його в терміновому порядку госпіталізували в клініку"Рудий кіт".

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“Дуже замерз. Найсильніший стрес. Хлопці рибалки евакуюють на берег, терміново госпіталізуємо в клініку Рудий Кіт 1. Пса назвали ДНІПРО", - повідомили вdtp.kiev.

Як повідомляють у спільноті, на даний момент для вихованця підшукують нового відповідального господаря.

Нагадаємо

У Києві чоловік викинув з вікна четвертого поверху свого собаку. Від отриманих травм тварина померла. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.



А в Житомирі, з вікна балкона квартири в багатоповерхівці викинули собаку, в результаті чого тварина померла. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.



Також повідомлялося, що житель Луцького району серед білого дня застрелив двох сусідських собак.