В Киеве с Северного моста в Днепр сбросили собаку: животное спасли и отправили в клинику
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве неизвестные сбросили собаку с Северного моста в Днепр. Пострадавшее животное госпитализировали. Питомцу ищут нового хозяина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на dtp.kiev.
Детали
Сообщается, что собаку обнаружили местные рыбаки, которые вытащили ее на берег. Ее в срочном порядке госпитализировали в клинику “Рыжий кот”.
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“Очень замёрзла. Сильнейший стресс. Ребята рыбаки эвакуируют на берег, срочно госпитализируем в клинику Рыжий кот 1. Пса назвали Днепр”, - сообщили в dtp.kiev.
Как сообщают в сообществе, на данный момент для питомца подыскивают нового ответственного хозяина.
Напомним
В Киеве мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою собаку. От полученных травм животное умерло. За содеянное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
А в Житомире, из окна балкона квартиры в многоэтажке выбросили собаку, в результате чего животное умерло. Полицейские начали уголовное производство.
Также сообщалось, что житель Луцкого района средь белого дня застрелил двух соседских собак.