У Києві з Дніпра дістали тіло жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У столиці, з річки Дніпро рятувальники дістали тіло жінки. Про це повідомляє УНН з посланням на ГУ ДСНС України у Києві.
Так, рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в річці Дніпро недалеко від мосту Метро, у воді знаходиться тіло людини.
“Як виявилось, приблизно 200 м від мосту Метро нижче за течією на відстані близько 20 м від берега знаходилось тіло жінки в зимовому одязі 1969 року народження. За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега та передали його правоохоронцям”, — йдеться у повідомленні.
Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.
Нагадаємо, що на Київщині жінка провалилась під лід.