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У Києві з Дніпра дістали тіло жінки

У Києві з Дніпра дістали тіло жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У столиці, з річки Дніпро рятувальники дістали тіло жінки. Про це повідомляє УНН з посланням на ГУ ДСНС України у Києві.

Так, рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в річці Дніпро недалеко від мосту Метро, у воді знаходиться тіло людини.

“Як виявилось, приблизно 200 м від мосту Метро нижче за течією на відстані близько 20 м від берега знаходилось тіло жінки в зимовому одязі 1969 року народження. За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега та передали його правоохоронцям”, — йдеться у повідомленні.

Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що на Київщині жінка провалилась під лід.

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