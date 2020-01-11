В Киеве из Днепра достали тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В столице, из реки Днепр спасатели достали тело женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Так, спасателям поступило сообщение о том, что в реке Днепр недалеко от моста Метро, в воде находится тело человека.
"Как оказалось, примерно 200 м от моста Метро ниже по течению на расстоянии около 20 м от берега находилось тело женщины в зимней одежде 1969 года. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям", - говорится в сообщении.
Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.
Напомним, что на Киевщине женщина провалилась под лед.