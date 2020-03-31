У Києві з 1 квітня діятимуть нові проїзні квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві з 1 квітня в наземному громадському транспорті діятимуть нові види проїзних квитків, зокрема, безлімітний туристичний квиток. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"З 1 квітня для проїзду в столичному метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці діятимуть нові види проїзних квитків. Ідеться про проїзні квитки на визначену кількість поїздок, безлімітні місячні проїзні квитки і так звані "туристичні квитки" з терміном дії від 24 до 72 годин та способи їх оплати”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що відповідне рішення було прийняте в розпорядженні КМДА №399 від 5 березня 2020 року.
Також зазначається, що придбати проїзний квиток можна за допомогою електронної картки Kyiv Smart Card, поповнивши її від 1 до 50 поїздок, але не більше ста. Поїздками можна користуватись впродовж року з дати купівлі.
“Вводиться також безлімітний квиток на проїзд у метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці з місячним терміном дії. Його повна вартість становитиме 1300,00 грн або 650,00 грн – на другу половину місяця”, - повідомили у пресслужбі.
Також вказано, що для туристів ввели туристичний безлімітний квиток, за допомогою якого можна буде користуватись усіма видами транспорту впродовж кількох днів. Квиток на 24 години коштуватиме 100 грн, на 48 годин – 150 грн та на 72 години – 200 грн.
Нагадаємо, з 23 березня у Києві зупинили рух громадського транспорту.