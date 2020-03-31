В Киеве с 1 апреля будут действовать новые проездные билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве с 1 апреля в наземном общественном транспорте будут действовать новые виды проездных билетов, в частности, безлимитный туристический билет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 1 апреля для проезда в столичном метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке будут действовать новые виды проездных билетов. Речь идет о проездных билетах на определенное количество поездок, безлимитные месячные проездные билеты и так называемые "туристические билеты" со сроком действия от 24 до 72 часов и способы их оплаты", - говорится в сообщении.
Указано, что соответствующее решение было принято в распоряжении КГГА №399 от 5 марта 2020 года.
Также отмечается, что приобрести проездной билет можно с помощью электронной карточки Kyiv Smart Card, пополнив ее от 1 до 50 поездок, но не более ста. Поездками можно пользоваться в течение года с даты покупки.
"Вводится также безлимитный билет на проезд в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке с месячным сроком действия. Его полная стоимость составит 1300,00 грн или 650,00 грн - на вторую половину месяца", - сообщили в пресс-службе.
Также указано, что для туристов ввели туристический безлимитный билет, с помощью которого можно будет пользоваться всеми видами транспорта в течение нескольких дней. Билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов - 150 грн и на 72 часа - 200 грн.
Напомним, с 23 марта в Киеве остановили движение общественного транспорта.