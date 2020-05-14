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У Києві вже 2012 випадків COVID-19: за добу захворювання виявили у шести медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на ранок четверга у столиці коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 2012 осіб. За добу захворювання підтвердили у 52 людей, з них шестеро дітей та шість медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

У Києві вже 2012 випадків COVID-19: за добу захворювання виявили у шести медиків

"Кількість мешканців, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус (коронавірусну хворобу - ред.), збільшилась ще на 52 людини. Серед них шість медиків. За минулу добу у Києві від коронавірусу померли двоє людей. Усього за цей час 42 летальних випадки. На сьогодні у столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворів - 31 жінка від 18 до 81 року та чотири дівчинки від двох до 16 років, 15 чоловіків від 24 до 80 років, двоє хлопчиків, яким 12 і 16 років", - сказав міський голова.

З його слів, до лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів, інші лікуються вдома під наглядом лікарів.

Як повідомлялося в УНН, Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що на 9 годину 14 травня в Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 422 - за останню добу.

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