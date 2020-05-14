В Киеве уже в 2012 случаев COVID-19: за сутки заболевание обнаружили у шести медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на утро четверга в столице коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 2012 человек. За сутки заболевание подтвердили у 52 человек, из них шестеро детей и шесть медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество жителей, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание на коронавирус (коронавирусную болезнь - ред.), увеличилось еще на 52 человека. Среди них шесть медиков. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случая заболевания на COVID-19. Среди заболевших - 31 женщина от 18 до 81 года и четыре девочки от 2 до 16 лет, 15 мужчин от 24 до 80 лет, двое мальчиков, которым 12 и 16 лет", - сказал городской голова.
По его словам, в больницы столицы госпитализировали 6 пациентов, другие лечатся дома под наблюдением врачей.
Как сообщалось в УНН, Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 422 - за последние сутки.