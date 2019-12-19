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У Києві встановили 3,8 тис. стовпчиків проти паркування на тротуарах

У Києві встановили 3,8 тис. стовпчиків проти паркування на тротуарах

Київ • УНН

 • 12146 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Дорожники столиці встановили вже 3,8 тис. анитипаркувальних стовпчиків, щоб унеможливити паркування водіями своїм автомобілів на тротуарах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Щоб унеможливити паркування на тротуарах,.. із початку 2019 року 3847 анитипаркувальних стовпчиків розмістили уздовж доріг", – цитує КМДА інформацію Київавтодору.

Також вказано, що на вулиці Пушкінській у межах капітального ремонту встановили 48 велостійок. Вони слугують парковкою для роверів і антипаркувальним засобом для авто. Такі об’єкти, обіцяють, з’являтимуться і на інших вулицях столиці.

Зазначається також, що у столиці облаштували 13 острівців безпеки. Вони з’явилися на вулицях: Васильківській, Ревуцького, Ризькій, Стеценка, Грушевського, Героїв Дніпра, Архипенка, проспектах Миру, Маяковського, Кловському узвозі. Загалом у столиці облаштовано 21 острівець безпеки.

Нагадаємо, у столиці проводять аварійно-відновлювальні роботи на мосту Патона.

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