В Киеве установили 3,8 тыс. столбиков против парковки на тротуарах

"Чтобы исключить парковку на тротуарах,.. с начала 2019 года 3847 антипарковочных столбиков разместили вдоль дорог", - цитирует КГГА информацию Киевавтодора.

Также указано, что на улице Пушкинской в рамках капитального ремонта установили 48 велостоек. Они служат парковкой для велосипедов и антипарковочным средством для автомобилей. Такие объекты, обещают, будут появляться и на других улицах столицы.

Отмечается также, что в столице обустроили 13 островков безопасности. Они появились на улицах: Васильковской, Ревуцкого, Рижской, Стеценко, Грушевского, Героев Днепра, Архипенко, проспектах Мира, Маяковского, Кловском спуске. Всего в столице обустроен 21 островок безопасности.



Напомним, в столице проводят аварийно-восстановительные работы на мосту Патона.