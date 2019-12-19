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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 45531 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103655 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 137148 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141735 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136650 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170989 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115727 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Киеве установили 3,8 тыс. столбиков против парковки на тротуарах

В Киеве установили 3,8 тыс. столбиков против парковки на тротуарах

Киев  •  УНН

 • 12146 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Дорожники столицы установили уже 3,8 тыс. антипарковочных столбиков, чтобы исключить парковку водителями своим автомобилей на тротуарах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Чтобы исключить парковку на тротуарах,.. с начала 2019 года 3847 антипарковочных столбиков разместили вдоль дорог", - цитирует КГГА информацию Киевавтодора.

Также указано, что на улице Пушкинской в рамках капитального ремонта установили 48 велостоек. Они служат парковкой для велосипедов и антипарковочным средством для автомобилей. Такие объекты, обещают, будут появляться и на других улицах столицы.

Отмечается также, что в столице обустроили 13 островков безопасности. Они появились на улицах: Васильковской, Ревуцкого, Рижской, Стеценко, Грушевского, Героев Днепра, Архипенко, проспектах Мира, Маяковского, Кловском спуске. Всего в столице обустроен 21 островок безопасности.

Напомним, в столице проводят аварийно-восстановительные работы на мосту Патона.

Украинские Национальные Новости

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