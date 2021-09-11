У Києві водій вистрибнув на ходу з палаючого автомобілю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Києві водій вистрибнув на ходу з палаючого автомобілю. Чоловіка було госпіталізовано. Про це журналісту УНН розповіла пресофіцер Святошинського управління поліції ГУНП у Києві Тетяна Мельник.
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“Попередньо встановлено, що на проспекті Палладіна загорівся автомобіль і водій на ходу вистрибнув з авто. Його було госпіталізовано”, — сказала Мельник.
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За її словами, на місці працює слідчо-оперативна група та встановлюються всі обставини події.
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На території міської лікарні міста Києва загорілось авто чоловіка, який помер два місяці тому.
Нагадаємо, у Києві у винуватця ДТП запалало авто, поки він намагався втекти з місця автопригоди.