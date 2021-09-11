У Києві водій вистрибнув на ходу з палаючого автомобілю

Цитата

“Попередньо встановлено, що на проспекті Палладіна загорівся автомобіль і водій на ходу вистрибнув з авто. Його було госпіталізовано”, — сказала Мельник.

Деталі

За її словами, на місці працює слідчо-оперативна група та встановлюються всі обставини події.

Доповнення

На території міської лікарні міста Києва загорілось авто чоловіка, який помер два місяці тому.



Нагадаємо, у Києві у винуватця ДТП запалало авто, поки він намагався втекти з місця автопригоди.