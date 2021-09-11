В Киеве водитель выпрыгнул на ходу из горящего автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Киеве водитель выпрыгнул на ходу из горящего автомобиля. Мужчина был госпитализирован. Об этом журналисту УНН рассказала пресc-офицер Святошинского управления полиции ГУНП в Киеве Татьяна Мельник.
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“Предварительно установлено, что на проспекте Палладина загорелся автомобиль и водитель на ходу выпрыгнул из авто. Он был госпитализирован”, — сказала Мельник.
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По ее словам, на месте работает следственно-оперативная группа и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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На территории городской больницы города Киева загорелось авто человека, умершего два месяца назад.
Напомним, в Киеве у виновника ДТП загорелось авто, пока он пытался скрыться с места ДТП.