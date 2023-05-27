У Києві водій Toyota на пішохідному переході наїхав на коляску з дитиною: малюка госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У столиці Toyota здійснив наїзд на дитину у колясці, з якою її мати переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Як повідомили у патрульній поліції Києва, малюка госпіталізували, передає УНН.
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За даними правоохоронців, подія трапилась днями на вулиці Бориса Гмирі. Попередньо, керманич авто Toyota здійснив наїзд на дитину у колясці, з якою її мати переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
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На місце події одразу вирушили патрульні та медики. Поліцейські забезпечили охорону місця дорожньо-транспортної пригоди, а лікарі ушпиталили дитину.
Надалі з'ясуванням всіх обставин займатиметься слідчо-оперативна група.