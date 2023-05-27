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В Киеве водитель Toyota на пешеходном переходе наехал на коляску с ребенком: малыша госпитализировали

Киев • УНН

 • 896601 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В столице Toyota совершил наезд на ребенка в коляске, с которым его мать переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в патрульной полиции Киева, малыша госпитализировали, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие случилось на днях на улице Бориса Гмыри. Предварительно, водитель авто Toyota совершил наезд на ребенка в коляске, с которым его мать переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

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На место происшествия сразу отправились патрульные и медики. Полицейские обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия, а врачи госпитализировали ребенка.

В дальнейшем выяснением всех обстоятельств будет заниматься следственно-оперативная группа.

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