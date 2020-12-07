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У Києві водій таксі помер за кермом: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поліція відкрила провадження через смерть водія таксі за кермом в Києві. Про це журналісту УНН розповів пресофіцер Деснянського управління поліції ГУНП у Києві.

Пресофіцер повідомив, що подія сталася в Деснянському районі Києва на проспекті Шухевича 6 грудня.

“Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу, після обіду ми будемо знати, яка причина смерті. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині — ред.) ККУ. Попередньо - біологічна смерть. Чоловіку стало зле за кермом”, — розповів пресофіцер.

Як повідомлялося, на столичному бульварі Кольцова нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.

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