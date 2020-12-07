В Киеве водитель такси умер за рулем: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за смерти водителя такси за рулем в Киеве. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-офицер Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве.
Пресс-офицер сообщил, что инцидент произошел в Деснянском районе Киева на проспекте Шухевича 6 декабря.
"Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, после обеда мы будем знать, какова причина смерти. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку - ред.) УКУ. Предварительно - биологическая смерть. Мужчине стало плохо за рулем", - рассказал пресс-офицер.
Как сообщалось, на столичном бульваре Кольцова нетрезвый водитель, убегая от полицейских, совершил ДТП со служебным автомобилем.