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В Киеве водитель такси умер за рулем: полиция открыла производство

В Киеве водитель такси умер за рулем: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 21763 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за смерти водителя такси за рулем в Киеве. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-офицер Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве.

Пресс-офицер сообщил, что инцидент произошел в Деснянском районе Киева на проспекте Шухевича 6 декабря.

"Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, после обеда мы будем знать, какова причина смерти. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку - ред.) УКУ. Предварительно - биологическая смерть. Мужчине стало плохо за рулем", - рассказал пресс-офицер.

Как сообщалось, на столичном бульваре Кольцова нетрезвый водитель, убегая от полицейских, совершил ДТП со служебным автомобилем.

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