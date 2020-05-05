У Києві військовий кинув на територію посольства РФ пакунок з книгами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У столиці днями стався інцидент: військовослужбовець кинув на територію посольста Російської Федерації пакунок з книжками. Про це УНН повідомили правоохоронці.
3 травня поліція прибула на виклик про те, що якійсь чоловік у військовій формі перекинув на територію дипустанови пакет з невідомим вмістом.
Поліцейські встановили, що цим чоловіком був військовослужбовець ЗСУ, майор (1985 року народження). Чоловік підтвердив, що перекинув пакет та повідомив, що в ньому книги. Пояснити мотиви своїх дій він відмовився.
Коли поліція виявила та перевірила пакунок в ньому дійсно було 5 книжок, серед яких твори Тараса Шевченка, “Війна та мир” Льва Толстого та туристичний путівник Закарпаттям, а також шоколадка та набір для гри в доміно.
Наразі проводиться перевірка.
Додамо, у березні хода з нагоди Дня добровольця рушила до посольства РФ.