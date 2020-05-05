В Киеве военный бросил на территорию посольства РФ пакет с книгами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В столице на днях произошел инцидент: военнослужащий бросил на территорию Посольста Российской Федерации пакет с книгами. Об этом сообщили УНН правоохранители.
3 мая полиция прибыла на вызов о том, что какой-то человек в военной форме опрокинул на территорию диппредставительства пакет с неизвестным содержимым.
Полицейские установили, что этим человеком был военнослужащий ВСУ, майор (1985 года рождения). Мужчина подтвердил, что опрокинул пакет и сообщил, что в нем книги. Объяснить мотивы своих действий он отказался.
Когда полиция обнаружила и проверила пакет в нем действительно было 5 книг, среди которых произведения Тараса Шевченко, "Война и мир" Льва Толстого и туристический путеводитель Закарпаттьем, а также шоколадка и набор для игры в домино.
В настоящее время проводится проверка.
Добавим, в марте шествие по случаю Дня добровольца двинулась к посольству РФ.