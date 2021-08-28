У Києві виявили за минулу добу 266 хворих на коронавірус

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“266 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 223 632”, — повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли: 151 жінка віком від 21 до 85 років, 100 чоловіків віком від 18 до 87 років. А також 8 дівчаток від 1 до 17 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 39 хворих на коронавірус. А також 39 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 188 людей. Загалом коронавірус подолали 215 619 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Подільському районі — 45, у Солом‘янському — 44, та в Дарницькому районі — 40 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,282 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 серпня, - 2 тисячі, невелике зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 700 осіб, менше, ніж напередодні.