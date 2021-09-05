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У Києві виявили за минулу добу 141 хворого на коронавірус, одна людина померла

У Києві виявили за минулу добу 141 хворого на коронавірус, одна людина померла

Київ • УНН

 • 17694 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 141 хворого на коронавірус. Одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“141 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 225 602”, — повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли: 74 жінки віком від 18 до 84 років, 57 чоловіків віком від 21 до 88 років. А також 4 дівчинки від 3 до 12 років і 6 хлопчиків від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус. А також 36 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 52 людини. Загалом коронавірус подолали 216 952 мешканці столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 28, у Деснянському, Оболонському та Святошинському — по 20, та в Дніпровському районі — 18 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.

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Нагадаємо

За добу 4 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень госпіталізовано 899 осіб, летальних випадків-17.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 69 260 осіб. З них вакциновано першою дозою — 20 430 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 48 830 осіб. Всього з початку кампанії зробили 9 747 714 щеплень.

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