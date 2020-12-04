У Києві виявили нічний клуб, який працював усупереч карантину

“Під час вечірнього відпрацювання на вул. Нижньоюрківській, що у Подільському районі столиці, поліцейські виявили один із розважальних закладів, який, попри карантинні обмеження, працював та приймав відвідувачів після 22-ї години”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у закладі працювали київські поліцейські спільно із представниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Нагадаємо, в Україні за порушення “карантину вихідного дня” закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів.