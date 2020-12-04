В Киеве выявили ночной клуб, работавший вопреки карантину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На столичном Подоле правоохранители выявили ночной клуб, работавший вопреки карантинным ограничениям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
“Во время вечерней отработки на ул. Нижнеюрковской, что в Подольском районе столицы, полицейские обнаружили одно из развлекательных заведений, которое, несмотря на карантин, работало и принимало посетителей после 22 часов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в заведении работали киевские полицейские совместно с представителями Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
Напомним, в Украине за нарушение “карантина выходного дня” закрыли 1,5 тысячи заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов.