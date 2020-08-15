У Києві вишукувалися у "ланцюг солідарності" з білоруським народом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Києві відбулася акція "ланцюг солідарності" на підтримку протестувальників у Білорусі. Фото з акції у соцмережі Facebook оприлюднила користувачка Євгенія Таліновська, передає УНН.
"Перша з двох запланованих на вихідні акцій — жіночий ланцюг солідарності. Безмежна подяка організаторам. Ланцюг розтягнувся вздовж пішохідного мосту, потім перетворився на серце біля арки дружби народів", - повідомила вона.
Зі слів активістки, квіти після акції поклали до пам’ятника Михайлу Жизнєвському.
"З розмов — переважна більшість дівчат поруч зі мною народилися в Білорусі: Мінськ, Брест, Гродно та інші міста. Приємно було бачити красивих і різних за походженням знайомих киян", - зазначила дівчина.
Вона також повідомила, що завтра о 12 годині стартує марш з Михайлівської площі до посольства Білорусі на вулиці Коцюбинського, 3.
Нагадаємо, у Києві кілька днів відбуваються акції солідарності з білоруським народом.
У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) August 15, 2020