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У Києві вишукувалися у "ланцюг солідарності" з білоруським народом

У Києві вишукувалися у "ланцюг солідарності" з білоруським народом

Київ • УНН

 • 17104 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Києві відбулася акція "ланцюг солідарності" на підтримку протестувальників у Білорусі. Фото з акції у соцмережі Facebook оприлюднила користувачка Євгенія Таліновська, передає УНН.

"Перша з двох запланованих на вихідні акцій — жіночий ланцюг солідарності. Безмежна подяка організаторам. Ланцюг розтягнувся вздовж пішохідного мосту, потім перетворився на серце біля арки дружби народів", - повідомила вона.

Зі слів активістки, квіти після акції поклали до пам’ятника Михайлу Жизнєвському.

"З розмов — переважна більшість дівчат поруч зі мною народилися в Білорусі: Мінськ, Брест, Гродно та інші міста. Приємно було бачити красивих і різних за походженням знайомих киян", - зазначила дівчина.

Вона також повідомила, що завтра о 12 годині стартує марш з Михайлівської площі до посольства Білорусі на вулиці Коцюбинського, 3.

Нагадаємо, у Києві кілька днів відбуваються акції солідарності з білоруським народом.

У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) August 15, 2020

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