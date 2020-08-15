В Киеве выстроились в "цепь солидарности" с белорусским народом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85425 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102329 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127361 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107696 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127769 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101352 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102156 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве выстроились в "цепь солидарности" с белорусским народом

В Киеве выстроились в "цепь солидарности" с белорусским народом

Киев  •  УНН

 • 17094 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве состоялась акция "цепь солидарности" в поддержку протестующих в Беларуси. Фото с акции в соцсети Facebook обнародовала пользовательница Евгения Талиновская, передает УНН.

"Первая из двух запланированных на выходные акций - женская цепь солидарности. Безграничная благодарность организаторам. Цепь растянулась вдоль пешеходного моста, затем превратилась в сердце у арки дружбы народов", - сообщила она.

По словам активистки, цветы после акции возложили к памятнику Михаилу Жизневскому.

"Из разговоров - подавляющее большинство девушек рядом со мной родились в Беларуси: Минск, Брест, Гродно и других городах. Приятно было видеть красивых и разных по происхождению знакомых киевлян", - отметила девушка.

Она также сообщила, что завтра в 12:00 стартует марш с Михайловской площади к посольству Беларуси на улице Коцюбинского, 3.

Напомним, в Киеве несколько дней проходят акции солидарности с белорусским народом.

У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) August 15, 2020

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