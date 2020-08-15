В Киеве выстроились в "цепь солидарности" с белорусским народом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве состоялась акция "цепь солидарности" в поддержку протестующих в Беларуси. Фото с акции в соцсети Facebook обнародовала пользовательница Евгения Талиновская, передает УНН.
"Первая из двух запланированных на выходные акций - женская цепь солидарности. Безграничная благодарность организаторам. Цепь растянулась вдоль пешеходного моста, затем превратилась в сердце у арки дружбы народов", - сообщила она.
По словам активистки, цветы после акции возложили к памятнику Михаилу Жизневскому.
"Из разговоров - подавляющее большинство девушек рядом со мной родились в Беларуси: Минск, Брест, Гродно и других городах. Приятно было видеть красивых и разных по происхождению знакомых киевлян", - отметила девушка.
Она также сообщила, что завтра в 12:00 стартует марш с Михайловской площади к посольству Беларуси на улице Коцюбинского, 3.
Напомним, в Киеве несколько дней проходят акции солидарности с белорусским народом.
У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) August 15, 2020