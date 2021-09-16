Шахраї виготовляли фальшиві документи для "карти поляка": 2 тис. євро з людини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Житель Черкаської області разом із спільниками виготовляв підроблені документи для виїзду громадян України до Польщі з метою постійного проживання, повідомила Київська міська прокуратура, інформує УНН.
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"Злочинну схему організував мешканець Черкаської області за попередньою змовою з іншими особами. Так, під виглядом офіційної діяльності учасники схеми пропонували громадянам України послуги, пов’язані із "пошуком" польського коріння, що має юридичне знaчення для наступного отримання ними "Карти поляка" та документів на постійне місце проживання на території Республіки Польща", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Встановлено, що учасники протиправної діяльності зловживали довірою громадян, вводили в оману, виготовляли та передавали їм підроблені документи. Водночас шахраї говорили, що документи оригінальні.
Вартість такої послуги становила понад 2000 євро.
Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів знайдено гроші та понад 100 оригіналів незаповнених бланків документів, які посвідчують особу.
Наразі вирішують питання про повідомлення про підозру організатору протиправної діяльності за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Також встановлюють інших учасників злочинної організації, зокрема серед держслужбовців.
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