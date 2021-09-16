Мошенники изготавливали фальшивые документы для "карты поляка": 2 тыс. евро с человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Житель Черкасской области вместе с сообщниками изготавливал поддельные документы для выезда граждан Украины в Польшу с целью постоянного проживания, сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.
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"Преступную схему организовал житель Черкасской области по предварительному сговору с другими лицами. Так, под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с "поиском" польских корней, имеющих юридическое знaчення для последующего получения ими "Карты поляка" и документов на постоянное место жительства на территории Республики Польша", — говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что участники противоправной деятельности злоупотребляли доверием людей, вводили в заблуждение, изготавливали и передавали им поддельные документы. В то же время мошенники говорили, что документы оригинальные.
Стоимость такой услуги составляла более 2000 евро.
Во время обысков по месту жительства фигурантов найдены деньги и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору противоправной деятельности по ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины. Также устанавливают других участников преступной организации, в частности среди госслужащих.
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