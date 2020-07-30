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У Києві викрили осіб, що збували в Україні незареєстровані ліки з РФ

У Києві викрили осіб, що збували в Україні незареєстровані ліки з РФ

Київ • УНН

 • 10246 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. У Києві викрили групу осіб, які через інтернет збували незареєстровані лікарські засоби від раку та серцево-судинних захворювань з Росії, Туреччини та країн Європи. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Прокуратурою міста Києва спільно із працівниками ГУ БКОЗ СБУ та слідчими ГУ ДФС у м. Києві викрито групу осіб, які організували постачання на територію держави контрабандним шляхом з Російської Федерації, Турецької Республіки та країн Європи незареєстрованих лікарських засобів серцево-судинної та онкологічної групи”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ліки зловмисники продавали через інтернет і не вели бухгалтерського обліку і звітності, ухилялися від сплати податків.

“У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 ККУ, проведено обшуки, у ході яких вилучено понад 2, 5 тисячі упаковок вищевказаних фармацевтичних препаратів на суму близько 3 млн грн. Вказані препарати не мали підтверджуючих документів щодо їх походження чи придбання та зберігалися в неналежних умовах з порушенням температурного режиму”, — додали у прокуратурі.

Зазначається, що наразі слідчі дії тривають. Вживаються заходи щодо визначення розміру завданих державі збитків для надання належної правової оцінки діям зловмисників.

Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які займалися незаконним виробництвом та збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України у особливо великих розмірах.

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