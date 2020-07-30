В Киеве разоблачили группу лиц, что сбывали в Украине нелегальные лекарства из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Киеве разоблачили группу лиц, которые через интернет сбывали незарегистрированные лекарственные средства от рака и сердечно-сосудистых заболеваний из России, Турции и стран Европы. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Прокуратурой города Киева совместно с работниками ГУ БКОП СБУ и следователями ГУ ГФС в г. Киеве разоблачена группа лиц, организовавших поставки на территорию государства контрабандным путем из Российской Федерации, Турецкой Республики и стран Европы незарегистрированных лекарственных средств сердечно-сосудистой и онкологической группы”, — говорится в сообщении.
Установлено, что лекарства злоумышленники продавали через интернет и не вели бухгалтерского учета и отчетности, уклонялись от уплаты налогов.
“В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 УК, проведены обыски, в ходе которых изъято более 2, 5 тысячи упаковок вышеуказанных лекарственных препаратов на сумму около 3 млн грн. Указанные препараты не имели подтверждающих документов относительно их происхождения или приобретение и хранились в ненадлежащих условиях с нарушением температурного режима”, — добавили в прокуратуре.
Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются. Принимаются меры по определению размера причиненного государству ущерба для предоставления надлежащей правовой оценки действиям злоумышленников.
Напомним, правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые занимались незаконным производством и сбытом сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины в особо крупных размерах.