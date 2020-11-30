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У Києві викрили дві нарколабораторії, у яких виготовляли амфетамін та вирощували канабіс

У Києві викрили дві нарколабораторії, у яких виготовляли амфетамін та вирощували канабіс

Київ • УНН

 • 16089 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві викрили дві нарколабораторії з виготовлення амфетаміну та вирощування канабісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Київської міської прокуратури.

“Київською міською прокуратурою спільно із слідчими ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження ДБН НП України викрито нарколабораторії з виготовлення амфетаміну та вирощування нарковмісних рослин (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України). Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків обладнали гідропонічну ферму у підвалі гаражного приміщення на території Деснянського району столиці. За наслідками проведених обшуків в гаражі, авто та помешканнях фігурантів вилучено висушені рослини конопель, пакети та ємкості з марихуаною, загальною вагою понад 10 кг. Крім того, в квартирі одного з чоловіків виявили близько 500 г амфетаміну та лабораторне обладнання для його виготовлення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми оцінками вартість вилучених наркотичних засобів перевищує 2 млн грн.

“Наразі затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває”, - підсумували в прокуратурі.

Нагадаємо, на кордоні виявили іноземця, який віз у Росію марихуану та галюциногенні гриби.

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