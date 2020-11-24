На кордоні виявили іноземця, який віз у Росію марихуану та галюциногенні гриби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На кордоні у автомобілі 52-річного італійця, який хотів потрапити до РФ, виявили марихуану та галюциногенні гриби - його передали співробітникам поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Вчора у пункті пропуску "Бачівськ" прикордонний пес допоміг військовослужбовцям знайти в автомобілі Land Rover марихуану та сушені гриби, які, скоріш за все, містять галюциногени", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що авто належить 52-річному громадянину Італії, який сказав, що не знає, як цей "багаж" опинився в його автомобілі. Проте чоловік висловив припущення, що наркотики хтось залишив в його позашляховику під час однієї з вечірок. Іноземця передали представникам Нацполіції.
Нагадаємо, у Волинській області на пункті пропуску на українському кордоні виявили майже десять кілограмів марихуани в автомобілі громадянина Литви, який слідував до Польщі.