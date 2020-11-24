На границе выявили иностранца, который вез в Россию марихуану и галлюциногенные грибы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На границе в автомобиле 52-летнего итальянца, который хотел проехать в РФ, обнаружили марихуану и галлюциногенные грибы - его передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера в пункте пропуска "Бачевск" пограничный пес помог военнослужащим найти в автомобиле Land Rover марихуану и сушеные грибы, которые, скорее всего, содержат галлюциногены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авто принадлежит 52-летнему гражданину Италии, который сказал, что не знает, как этот "багаж" оказался в его автомобиле. Однако мужчина высказал предположение, что наркотики кто-то оставил в его внедорожнике во время одной из вечеринок. Иностранца передали представителям Нацполиции.
Напомним, в Волынской области на пункте пропуска на украинской границе обнаружили почти десять килограммов марихуаны в автомобиле гражданина Литвы, который следовал в Польшу.