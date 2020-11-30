В Киеве разоблачили две нарколаборатории, в которых изготавливали амфетамин и выращивали каннабис
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве разоблачили две нарколаборатории по изготовлению амфетамина и выращивания каннабиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.
"Киевской городской прокуратурой совместно со следователями ГУ НП в Киеве при оперативном сопровождении ДБН НП Украины разоблачены нарколаборатории по изготовлению амфетамина и выращиванию наркосодержащих растений (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УК Украины). Согласно материалам следствия, двое мужчин оборудовали гидропоническую ферму в подвале гаражного помещения на территории Деснянского района столицы. По результатам проведенных обысков в гараже, авто и помещениях фигурантов изъято высушенные растения конопли, пакеты и емкости с марихуаной, общим весом более 10 кг. Кроме того, в квартире одного из мужчин обнаружили около 500 г амфетамина и лабораторное оборудование для его изготовления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным оценкам стоимость изъятых наркотических средств превышает 2 млн грн.
"Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - подытожили в прокуратуре.
Напомним, на границе обнаружили иностранца, который вез в Россию марихуану и галлюциногенные грибы.